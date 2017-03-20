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Россия не будет менять участника на "Евровидении", если Самойловой запретят въезд в Украину

Сегодня, 13:10

Вопрос о въезде Самойловой в Украину принимает СБУ.

Юля Самойлова
Юлия Самойлова Instagram
Замена Юлии Самойловой на другого участника от России на "Евровидении-2017" невозможна.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

"Мне неизвестно о решении наших организаторов, но, насколько я понимаю, такой опции как замена не существует", — ответил Песков на вопрос о действиях РФ в случае, если Самойловой запретят въезд в Украину.

Ранее на сайте российского Первого канала появилось сообщение, что к ним поступило официальное подтверждение, что делегации РФ не запретят въезд в Киев. 

Напомним, украинская певица объяснила, как нужно поступить с участницей от России на конкурс "Евровидение".

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Россия, Самойлова, Евровидение, СБУ, запрет, въезд
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