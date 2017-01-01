Россияне назвали альбом украинской певицы лучшим за пять лет

Альбом и новая песня Светланы Лободы стали лучшими по версии подписчиков ВКонтакте.

Украинская певица Светлана Лобода похвасталась очередными достижениями в России.

На своей странице в Instagram Лобода выложила скриншот с группы ВКонтате "Русская музыка".

Лобода

В соцсети проводился опрос на лучший альбом и лучший клип. Новый альбом певицы "H2LO" подписчики страницы "Русская музыка" назвали лучшим альбомом за последние 5 лет, а новый клип на песню "Парень" признали лучшим клипом января.

На эту новость Лобода радостно отреагировала смайлом-поцелуем и надписью: "Приятно очень".



Фотография собрала более 47 тысяч лайков и двух сотен комментариев: "Ой, клип и правда бомба. А песня так вообще", "Никто и не сомневался".

Ранее Светлана Лобода рассказала, сколько получила за корпоративы в России.