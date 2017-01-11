Россияне требуют убрать Пугачеву из эфира

Под петицией подписалось около 112 тысяч россиян.

Максим Галкин и Алла Пугачева Instagram

Кто бы мог подумать, что 67-летнюю певицу Аллу Пугачеву могут не любить россияне, которые еще несколько лет назад умоляли вернуться Примадонну на сцену.

Об этом пишет Апостроф.

Но на днях на просторах интернета появилась петиция, автор которой попросил руководство Первого канала "поработать над ошибками" и убрать из новогоднего эфира Аллу Пугачеву.

Петиция, под которой подписалось около 112 тысяч россиян, гласит: "Первый канал! Мне кажется, что Вам нужно провести срочную работу над ошибками, а их, на мой взгляд за последнее время набралось немало. Все уже потихоньку свыклись с Вашим "Давай поженимся", но когда Вы запустили эту передачу в декабре вместо хоккейного матча "Кубка Первого канала" с участием сборной России и мотивировали это низкими рейтингами хоккейных баталий мне кажется, что это было Вашей стратегической ошибкой!

А то, что происходило в Вашем новогоднем эфире это уже просто за гранью! Почему особо выделил новогодний эфир Первого канала? Потому что он на мой взгляд стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у Примадонны". Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами!", — написал Вадим Манукян из Ростова-на-Дону.

Петиция мгновенно распространилась в Сети и набрала тысячи комментариев.

Алла Пугачева не стала молчать и прокомментировала травлю, опубликовав в соцсети снимок с супругом Максимом Галкиным.

"Ну что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно!!! Значит жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом настоящее счастье", — подписала певица фото.

Напомним, Пугачева на Новый год поразила хулиганским образом.