Российская актриса заколядовала на украинском, опубликовано видео

Сейчас Толкалина находится во Владимире, где гастролирует со спектаклем "Мастер и Маргарита".

Любовь Толкалина Instagram

Российская актрисапродолжает отмечать рождественские святки.

Об этом пишет kp.ua.

На своей странице в Instagram она поделилась видео-исполнением украинской колядки "Добрий вечір тобі, пане господарю".

Сейчас Толкалина находится во Владимире, где гастролирует со спектаклем "Мастер и Маргарита", который поставил Московский независимый театр.

Большинство подписчиков Толкалиной отметили, что у нее хороший слух и голос. Однако нашлись и такие, кому не понравилось то, что актриса исполнила колядку на украинском языке.

Відео, опубліковане користувачем Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Січ 17, 2017 о 3:12 PST

"А разве нет колядок на русском языке? Их в разы по моему больше... тем более из Владимира вещаете", "Дорогая Люба, радостно Вас слушать, но у меня тоже вопрос: почему не на русском?", — написали подписчики.

Відео, опубліковане користувачем Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Січ 17, 2017 о 3:43 PST

Напомним, обладательница премии "Грэмми" спела украинскую народную песню.