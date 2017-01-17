Российская актриса заколядовала на украинском, опубликовано видео

Сейчас Толкалина находится во Владимире, где гастролирует со спектаклем "Мастер и Маргарита".
Об этом пишет kp.ua.
На своей странице в Instagram она поделилась видео-исполнением украинской колядки "Добрий вечір тобі, пане господарю".
Сейчас Толкалина находится во Владимире, где гастролирует со спектаклем "Мастер и Маргарита", который поставил Московский независимый театр.
Большинство подписчиков Толкалиной отметили, что у нее хороший слух и голос. Однако нашлись и такие, кому не понравилось то, что актриса исполнила колядку на украинском языке.
"А разве нет колядок на русском языке? Их в разы по моему больше... тем более из Владимира вещаете", "Дорогая Люба, радостно Вас слушать, но у меня тоже вопрос: почему не на русском?", — написали подписчики.
Напомним, обладательница премии "Грэмми" спела украинскую народную песню.