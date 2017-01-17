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Российская актриса заколядовала на украинском, опубликовано видео

Сегодня, 13:31

Сейчас Толкалина находится во Владимире, где гастролирует со спектаклем "Мастер и Маргарита".

Любовь Толкалина
Любовь Толкалина Instagram
Российская актриса Любовь Толкалина продолжает отмечать рождественские святки.

Об этом пишет kp.ua.

На своей странице в Instagram она поделилась видео-исполнением украинской колядки "Добрий вечір тобі, пане господарю".

Сейчас Толкалина находится во Владимире, где гастролирует со спектаклем "Мастер и Маргарита", который поставил Московский независимый театр.

Большинство подписчиков Толкалиной отметили, что у нее хороший слух и голос. Однако нашлись и такие, кому не понравилось то, что актриса исполнила колядку на украинском языке.

"А разве нет колядок на русском языке? Их в разы по моему больше... тем более из Владимира вещаете", "Дорогая Люба, радостно Вас слушать, но у меня тоже вопрос: почему не на русском?", —  написали подписчики.

 

Напомним, обладательница премии "Грэмми" спела украинскую народную песню.

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Российская актриса, Любовь Толкалина, колядки, Рождество
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