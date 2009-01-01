Российская группа Serebro оскандалилась

Ольга Серябкина, крайне обеспокоенная сложившейся ситуацией, записала видеообращение к казахстанцам.

Группа Serebro Instagram

Недавно солистка популярного коллектива Serebro случайно задела чувства жителей другой страны.

Об этом пишет starhit.ru

Недавно Ольга Серябкина и Екатерина Кищук стали гостями рубрики популярного портала, посвященной видеоиграм. Пока артистки играли в Mortal Kombat в прямом эфире, тысячи зрителей трансляции могли задавать им вопросы. Комментарии пользователей социальных сетей озвучивал сотрудник редакции интернет-издания.

Когда молодой человек начал говорить "В Казахстане", Ольга прервала его следующими словами: "Казахстан? Да наплевать на Каз...". Далее певица замолкла, а в студии возникла пауза. Ведущий попытался прервать неловкое молчание, отметив: "Да, наплевать на этих персонажей". Молодой человек имел в виду героев компьютерной игры, в которую играли Серябкина и Кищук.

Слова солистки Serebro вызвали бурное обсуждение в Сети. Многие казахстанские СМИ написали о случившемся заметки, а местные жители спровоцировали бурные дискуссии в социальных сетях. Они также атаковали микроблог Ольги Серябкиной, всячески критикуя ее слова. По мнению ряда пользователей социальных сетей, артистка оскорбила их малую родину. Они призывали бойкотировать концерты Serebro и отписаться от страниц участниц группы.

Напомним, вокалистка шоу "Голос країни" стала причиной скандала между Тиной Кароль и командой Лободы.