Российская порнозвезда разделась в эфире ток-шоу, видео

Скандальная знаменитость признала поражение в интеллектуальной игре на раздевание.

Елена Беркова. Скриншот

Известная российская порноактриса, модель, певица, экс-участница проекта "Дом-2" Елена Беркова , которая ранее заявила, что будет баллотироваться на пост президента России, свернула обнаженной грудью в эфире российского федерального телеканала.

"Известная актриса фильмов для взрослых Елена Беркова оголилась в эфире шоу "Деньги или позор". Её поведение, кажется, даже смутило даже ведущего программы. Беркова рассказала о своих сексуальных предпочтениях, а после согласилась сыграть в интеллектуальную игру на раздевание", — сказано в сообщении Telegram-канал Super.

Порноактриса обсудила с ведущим отличия поз "69" и "60", а также порассуждала о том, кто к каким извращениям больше склонен.

После этого он предложил ей сыграть в интеллектуальную игру. Ведущий верно назвал порядковый номер цикория в таблице Менделеева, а также год основания Швеции. Из-за этого Беркова лишалась аксессуаров. В итоге она предложила: "А хочешь, грудь покажу?", таким образом скандальная знаменитость признала поражение в интеллектуальной игре на раздевание.

После этого порноактриса разделась в эфире.

Напомним, 19 января — на Крещение Господне — в России бывшая порноактриса Елена Беркова окунулась в прорубь.