Российская татуированная фитнес-модель "слила" в Сеть партию "горячих" фото

Отдельные снимки девушки имеют настолько "высокую температуру", что, при известной ловкости, об них можно зажигать спички.

Яна Синнер, 28-летняя фитнес-модель и уроженка российского Санкт-Петербурга, побаловала своих фанатов очередной порцией "горячих" снимков, в том числе и обнаженных, своего тренированного и обильно татуированного тела.

Девушка имеет громадную армию фанатов. Только на одну ее страницу в социальной сети Instagram подписано 790 тысяч человек.

Синнер старательно пытается оправдать поддержку фанатов и активно выкладывает свежие снимки, каждый из которых собирает множество просмотров и комментариев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что фитнес-модель похвасталась трофеем и подкачанными ягодицами.

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