Российская юмористка Елена Воробей вспомнила, как в Киеве наказала вора

Известная актриса и юмористка рассказала о своих приключениях в Украине

Елена Воробей Instagram

Актриса Елена Воробей приедет в столицу с премьерой спектакля "Джекпот с доставкой на дом", который пройдет в Киеве 2 апреля в "Октябрьском дворце".

Накануне приезда Воробей вспомнила о том, какие авантюрные приключения случились с ней в украинской столице.

"Дело было в 90-е годы, тогда еще студенткой я ехала с сестрой на поезде, в Киеве у нас была длительная остановка, я предложила сходить на Бессарабский рынок, что-нибудь купить в дорогу. Ехать предстояло несколько суток, — вспоминает Елена. — Конечно, у студентов с деньгами туго. Но у меня было 20 долларов, наш бюджет на неделю. Эта сумма казалась мне состоянием. Мы нашли обменный пункт. Заходим, а там закрыто. Вдруг появляется молодой человек и говорит: "Поменяю быстро по хорошему курсу". Я отдаю ему купюру, но в долю секунды он зовет милицию, дает мне в руку доллар, а потом исчезает, — с ужасом вспоминает Елена.

Во мне проснулся Усэйн Болт. Я дала такую скорость. В общем, мы настигли воришку, когда он хотел скрыться в подъезде. Помню, вцепилась в него мертвой хваткой, разорвала на нем рубаху. Он стал кричать: "Моя рубашка стоит дороже, чем я у вас украл". Хулиган был наказан. А я не только деньги вернула, но еще и один доллар заработала".

Напомним, машину юмористки Елены Воробей разбили хулиганы.