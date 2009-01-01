Российские СМИ обнародовали список украинских артистов, которые гастролируют по РФ

Издание противопоставляет разрешение украинским звездам выступать в РФ "черному списку" СБУ.

Ани Лорак и Таисия Повалий dni.ru

Обнародован список украинских исполнителей и групп, которые гастролируют в РФ.

Имена артистов назвала "Комсомольская правда".

В список вошли исполнители Alekseev, Вера Брежнева, Надежда Грановская, Иван Дорн, Елка, Loboda, Ани Лорак, Луна, Макс Барских, Monatik, Таисия Повалий, Анна Седокова, дуэт "Потап и Настя", группы "ВИА "Гра", "Время и Стекло", "Грибы", Estradarada, "Пятница", SunSay, Quest Pistols.

Издание противопоставляет разрешение украинским звездам выступать в РФ "черному списку" СБУ, в который вошли российские исполнители и актеры.

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, а также въезд отдельным артистам за их "действия, противоречащие интересам Украины".

Напомним, известной российской группе запретили въезд в Украину на 3 года.