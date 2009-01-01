Российские СМИ придумали, что СБУ запретила Monatik выезд РФ

Представители певца утверждали, что все рекламы являются фейковыми.

Дима Монатик Пресс-служба

Российских СМИ распространилась информация, что украинский поп-исполнитель, "лучший певец Украины" по версии премии M1 Music Awards Дима Монатик (Monatik ) отменил концерты в РФ из-за запрета СБУ на выезд из Украины.

Об этом пишет Life.

"Украинский певец Дмитрий Монатик оказался в центре политического скандала. Как рассказали в пресс-службе артиста, 30-летний музыкант не смог покинуть территорию Украины из-за запрета местных властей, в результате чего ему пришлось отменить несколько запланированных концертов в России", — подчеркнули журналисты LIfeNews.

Ранее стало известно, что украинского певца ожидают с концертами в России. На сайтах популярных заведений Москвы, Уфы появились соответствующие афиши, однако в пресс-службе Монатика лишь разводили руками. Представители певца утверждали, что все рекламы являются фейковыми и не имеют никакого отношения к исполнителю.

Судя по всему, после того, как информация попала в украинские СМИ, концерты Монатика в Москве и правда не состоялись. Однако уже на следующий день на страницах российских изданий сообщили о том, что СБУ запретила певцу покидать пределы Украины.

Напомним, исполнитель Monatik получил престижную награду в России.