Российский адвокат Фейгин развелся с женой из-за Савченко

Ведущая Алина Шаманская задала адвокату 55 острых и провокационных вопросов.

Марк Фейгин и Надежда Савченко Instagram

Об этом российский адвокат и политик рассказал в эфире украинской программы "Утро в Большом Городе" на ICTV, где стал героем рубрики 55 за 5, пишет ivona.

Ведущая Алина Шаманская задала адвокату 55 острых и провокационных вопросов, на которые он ответил максимально честно.

Так, когда ведущая спросила у Фейгина, не опасно ли в России защищать политических узников, он ответил: "Еще как опасно. Какую цену я за это заплатил? Я развелся, например. Не все готовы рисковать, не всем дано это".

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А отвечая на вопрос "Путин может подать на вас в суд за оскорбления?", адвокат признался: "Да ради Бога, это была бы такая бесплатная реклама для меня".

Напомним, известная телеведущая развелась с мужем-миллионером.