Российский актер Чадов путешествует по Крыму вместе с сыном: фото

Трехлетний Федя рассматривает достопримечательности и красивые пейзажи полуострова.

Алексей Чадов поехал в Крым Фото: Instagram/Алексей Чадов

Известный российский актер театра и кино Алексей Чадов поехал с трехлетним сыном Федором в аннексированный Крым, чтобы весной показать наследнику все красоты живописного полуострова.

Чадов редко публикует в Instagram фотографии маленького сына, однако снимками из Крыма с поклонниками поделился.

На снимках видно, что Чадов посетил с сыном Форос и прогулялся по крымскому побережью возле холодного весеннего моря.

Фото: Instagram/Алексей Чадов

Фото: Instagram/Алексей Чадов

В комментариях интернет-пользователи порадовались, что отец и сын проводят время вместе, несмотря на развод Чадова с мамой Феди — российской актрисой Агнией Дитковските. "Такой взрослый уже!", "Замечательная фотка!", "Красавчики!", "Классные Алексей и Федор! Вы хороший отец!" — написали они в публикации.

Напомним, актеры официально развелись в июле 2017 года, но скрывали от сына свой разрыв. 35-летней Алексей Чадов и 29-летняя Агния Дитковските развелись после пяти лет официального брака.