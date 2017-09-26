Российский актер Панин шокировал Сеть новой выходкой: бросил в дочь батон

Пользователи Сети ужасаются состоянию квартиры и отношению отца к дочери.

Алексей Панин с дочерью Instagram

В соцсетях на странице дочери актера Алексея Панина — Анны — появился странный ролик.

Об этом пишет kp.ua.

На нем пьяный Панин сидит за столом, уставленным выпивкой и закуской. Девочка спрашивает отца, будут ли они кушать и кричит, что хочет есть. В ответ Панин бросает в ребенка батоном хлеба.

Пользователи Сети по-разному отреагировали на видео. Одни ужасаются состоянию квартиры и отношению отца к дочери. "Они что правда в этой квартире живут? Надеюсь, это все и поведение отца и эта квартира, постановка и не более... ведь кто-то ещё и снимает это действо. Жуть...", "Что бутылкой не запульнул? Хлеб то причём?", "Он же алкоголик конченый, ребенка опасно оставлять с таким папашей в этом бомжатнике", "Господи верните маму и прекрати ПАНИН СЕБЯ ТАК ВЕСТИ ОТДАЙ ДЕВОЧКУ МАМЕ ЧТО ТЫ ТВОРИШЬ".

Допис, поширений Анна Панина (@panin20122015) Вер 26, 2017 о 6:44 PDT

Другие же уверены, что видео – постановка и что все снятое лишь шутка. "Ааа, браво! Нюся с папой гении, а народ клюнул и пишет опять всякую х…ь!:)))", "Актриса вырастает хорошая......", "Явно постоновочка", "Ужасная игра, НЕ ВЕРЮ, как сказал бы Станиславский, хотя он с этой семейкой Аддамс рядом бы не сел", "Ох ,правокатор", — отмечают они.

Панин долгие годы делил свою дочь с бывшей гражданской женой Юлией Юдинцевой. Последняя обвиняла Панина в том, что он не выполнял решения суда, пряча девочку в деревне во Владимирской области.

Сам Панин отрицал все обвинения: "Все обвинения в мой адрес, что я хулиган и дебошир, — это неправда. Слава богу, что Нюся развитая, умная, ухоженная и ничего не подозревает, чего мне стоит защищать ее. Мне до слез обидно, что родная мама не хочет испытать того счастья, что испытываю я, наблюдая за дочерью. Смотрю, как она ест, разговаривает... Жаль одного, что родной матери на нее наплевать", — заявлял журналистам актер.

Напомним, Сеть взорвало интимное видео Панина с собакой.