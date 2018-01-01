В 2015 году он незаконно посетил оккупированный Крым.

Антону Макарскому запретили вьезд в Украину на три года instagram.com/makarskie

Известного российского актера Антона Макарского не пустили в Украину сотрудники Госпогранслужбы, и запретили ему вьезд в страну на три года.

Пограничники задержали артиста в пункте пропуска "Маяки" на границе с Молдовой. Макарский в 2015 году незаконно посетил оккупированный Крым, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В 2015 году он незаконно посещал территорию АР Крым. На полуостров россиянин ездил принимать участие в съемках пропагандистского сериала по заказу одного из телеканалов РФ, конечно он незаконно пересек государственную границу Украины в закрытых пунктах пропуска на временно оккупированной территории. Данному гражданину запрещен въезд в Украину сроком на 3 года и он возвращен обратно", - сообщили пограничники.

Ранее артист был внесен в базу "Миротворца" - за "участие в съемках пропагандистского сериала по заказу телеканала Россия-1 ("Крымская сакура" ("Крымская сакура" о Поклонской, режиссер В.Павлов) в городах Симферополь, Ялта, июль 2015 года".

Ранее Лолита пожаловалась, что пропустит выпускной дочери из-за запрета въезда в Украину.

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