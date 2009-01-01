Пышногрудая российская модель не может спрятать огромный бюст под одеждой

Один из последних постов Анастасии Квитко собрал слишком много негативных комментариев.

Анастасия Квитко Instagram

Об этом пишет woman.ru.

Не всем поклонникам девушки это нравится: многие фолловеры в Instagram модели осуждают ее за чрезмерную откровенность.

Один из последних постов Анастасии Квитко собрал слишком много негативных комментариев. Интернет-пользователи раскритиковали манеру модели одеваться, а также заподозрили, что она переусердствует с использованием фотошопа.

22-летняя красотка так расстроилась, что даже удалила снимок, а к новой фотографии, опубликованной 5 марта, сразу закрыла комментарии. Очевидно, девушка так устала от постоянных нападок, что попросту решила оградить себя от критики.

Но нельзя не заметить, что россиянка все-таки попыталась реабилитироваться в глазах фанатов: на свежем снимке она запечатлена в наряде неприметного оттенка хаки. Видимо, Анастасия хотела слиться с окружающей обстановкой, но у нее это не получилось, ведь решает не только цвет одежды, но и ее фасон.

Напомним, пышногрудая российская модель уверяет, что не делала пластические операции.