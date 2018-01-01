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"Ротик порвешь": российская актриса не смогла доказать, что она просто греет руки на фото

Сегодня, 16:41

Самбурская уверяла, что не стоит искать эротического подтекста.

Анастасия Самбурская
Анастасия Самбурская instagram.com/samburskaya
Российская актриса и телеведущая Анастасия Самбурская спровоцировала жаркие споры на своей странице в соцсети.

В Instagram актриса поделилась картиной художника, который изобразил Самбурскую в пикантном положении.

"Интересненько.... (автор неизвестен) Да не надо пошлостей! Руки замерзли", - подписала снимок Самбурская.

Подписчики же стали убеждать актрису в обратном, и смогли доказать ей, что фото наталкивает на эротическую трактовку.

"А как будто не замерзли", "Название: Мой первый айфонХ", "Положение губ дает понять, что руки не мерзнут", "Настя, очень смело. Ротик порвешь", "Очень эротично они замерзли...", - комментировали подписчики.

Анастасия Самбурская
Анастасия Самбурская поделилась картиной неизвестного художника instagram.com/samburskaya

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Анастасия Самбурская, фото, ведущая, актриса
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