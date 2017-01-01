Розинская покоряет Голливуд: снялась в клипе американских рокеров

По словам ведущей, за неделю она успела сняться в двух крупных телешоу – American's Funniest Home Videos и The doctors – в качестве зрительницы в зале.

Наталья Розинская mediananny.com/

Бывшая украинская телеведущая и жена экс-майора Госохраны Николая Мельниченко — Наталья Розинская — снялась в клипе известной американской рок-группы Black Veil Brides, которая будет номинирована на MTV Video Music Awards.

Видео на песню Wake Up появилось на YouTube-канале группы неделю назад, однако сейчас у него свыше 2 миллиона и 632 тысячи просмотров.

Экс-телеведущую Первого национального канала на кадрах можно узнать с трудом, пишут Вести.

В клипе Наталья – брюнетка с гулькой и с непривычным макияжем.

Розинская с гулькой и с непривычным макияжем. mediananny.com/

Наталья Розинская в декабре 2017 года перебралась в Лос-Анджелес, чтобы делать там кинокарьеру. Она призналась, что получила роль в клипе, пройдя обычный кастинг.

"Когда меня отобрали, то сказали приехать с комплектом белой одежды, и уже в 6.30 начало съемок, – говорит Розинская. – 15 людей в белом, я играю одну из протестующих и честно признаюсь, когда снималась, представляла себе некоторых наших политиков".

На самом деле, как говорит Розинская, это лишь первые ее шаги к успеху.

По словам 35-летней ведущей, за неделю она успела сняться в двух крупных телешоу – American's Funniest Home Videos и The doctors – в качестве зрительницы в зале. Гонорар не озвучивает, но, по нашей информации, за восьмичасовые съемки массовка получает там от 100 долларов. Плюс, по словам Розинской, активных зрителей поощряют скидочными карточками, а тем, кто максимально хорошо выполнит условия дресс-кода, могут дать сверху к гонорару еще 200 долл.

Как сообщает "Медианяня", добавьте к этому клип, известное упорство нашей героини и запомните: рано или поздно ей покорится весь Голливуд.