Рудковскую упрекают за участие сына с алкоголем в скандальном клипе Киркорова

В ролике пятилетний Саша пьет спиртные напитки.

Яну Рудковскую обвини в привлечении сына к съемкам со спиртными напитками Фото: Instagram/Яна Рудковская

Известного российского продюсера Яну Рудковскую обвинили в привлечении ее общего с фигуристом Евгением Плющенко сына Александра к съемкам неоднозначного клипа Филиппа Киркорова на песню "Цвет настроения синий".

По сценарию, героиня Рудковской делает покупки в магазине, и Киркоров дает ее сыну бутылку вина, из которой мальчик делает глоток. Несмотря на слова Рудковской о том, что в бутылке был лимонад, у многих поклонников клип вызвал недоумение и негодование. Свое мнение они высказали на ее странице в Instagram, где продюсер опубликовывала фрагменты видео из скандального клипа.

"Клип вызывает отвращение и ужас! Яна, Сашу зачем в эту авантюру вплели?!", "Песня клевая, а вот клип... Ощущение грязи после просмотра", "Какой ужасный ролик. Пропаганда спиртного. Саша, не снимайся, пожалуйста, в таких клипах. Ты очень хороший и трудолюбивый мальчик", "Это не шутка, это намек на действительность... Я бы как мама не согласилась на съемку этого клипа..." — пишут подписчики знаменитости.

Рудковская снялась в ролике вместе с сыном и все обвинения отрицает, уверяя, что работа Киркорова - это "хайп-революция".

"Далеко не зря наш Санечек ходит на уроки актерского мастерства, так сыграть после глотка лимонада с одного дубля в 5 лет — это дорого стоит, надеюсь и папина харизма перешла к нему с генами", - написала в своем блоге она.

Напомним, в новом клипе Киркорова приняли участие российские знаменитости в неоднозначных образах. Сам певец, согласно сюжету, вместе с бандой подростков покупает алкоголь, катается на тележке из супермаркета и показывает окружающим неприличные жесты.

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