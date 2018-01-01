Рудницкая рассказала, как за поездки в АТО артисты требуют звание народных

Советник министра культуры пожаловалась, что артисты в последнее время стали меркантильнее.
"Да, порой я слышу отговорки. Но в основном, когда я звоню людям, я знаю, что они не откажутся, потому что они инициативны, сильные и сознательные", – заверила она.
При этом Рудницкая пожаловалась, что артисты в последнее время стали меркантильнее.
"Раньше в своей волонтерской деятельности я с таким не сталкивалась, но сейчас некоторые артисты сначала говорят, что у них на такие поездки в зону АТО нет времени, а потом лезут и читают какие-то профайлы, и потом говорят: "Так вы сейчас советник министра… Ну, если вы нам дадите заслуженных артистов, то тогда мы поедем". На это я отвечаю: "Спасибо. Я не раздаю звание, поэтому вряд ли я смогу быть вам чем-то полезной". И в этом заканчивают наши переговоры", – рассказала советник министра.
Также, по ее словам, некоторые артисты, раз съездив в зону АТО, "берут какие-то справки и выбивают себе какие-то ордена и медали".
"Это мои самые неприятные впечатления от того, чем я занимаюсь. Хотя большинство людей, которые ездят в зону АТО, делают это искренне. Хотя те, кто оформляет себе какие-то преференции, тоже думают, что они искренни. Но раз поехал, галочку себе поставил и сразу хочет получить все возможные и невозможные преференции. Я узнала, что некоторые люди даже сделали себе "участников войны" или "участников АТО". И для меня это большая боль, я знаю, что мой дядя, который погиб, долгое время не имел такого статуса. Поэтому для меня это цинизм, который мне крайне неприятен", – поделилась с "Главредом" Рудницкая.
Ранее Рудницкая рассказала, как на концертах определяет "ватников". Видела, как люди морщились, отворачивались, не пели Гимн, рассказала Анжелика Рудницкая.
Напомним, ранее заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько во время чата в "Главреде" объяснила, почему россияне должны на коленях молить украинцев о прощении.
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