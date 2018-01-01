"Руки-базуки" обзавелся жуткими "икрами-ракетами"

Интернет-звезда решил модифицировать еще одну часть тела.

Кирилл Терешин решил модифицировать еще одну часть тела freak_slacker_official/instagram

Бодибилдер Кирилл Терешин, более известный как "Руки-базуки", получивший это прозвище из-за накачанных синтолом мышц, решил увеличить еще и икры.

На его странице в Instagram появилось фото модифицированных ног – выступающие икры выглядят жутко и неестественно.

Интернет-звезда назвал себя уродом, и пообещал сделать икры такого же размера, как и руки.

"Урод, хватит уже заниматься этим, ешь еду, а не масло пей, ты хочешь, чтобы и икры ракетами стали, остановись, пожалуйста, хватит наказывать страну, и удивлять ее, надо икры тренировать в зале. Ты реально не человек, а существо. Я сделаю икры как руки", - пообещал Терешин.

Икры Терешина подверглись изменениям instagram.com/freak_slacker_official

Напомним, житель Пятигорска прославился в конце прошлого года благодаря многочисленным фото и видео, где он демонстрировал результаты обильных инъекций синтола.

Ранее "руки-базуки" заявил, что умирает.

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