"Руки-базуки" решил жениться: его невесту стоит увидеть

Бодибилдер сделал предложение скандальной интернет-звезде.

Бодибилдер Кирилл Терешин, более известный как "Руки-базуки", получивший это прозвище из-за накачанных синтолом мышц, решил жениться на интернет-звезде и стриптизерше Олесе Малибу, которую поймали на занятии проституцией.

Об этом пара заявила изданию "Комсомольская правда". По словам девушки, Терешин пообещал подарить ей кольцо с бриллиантом и букет из 101 розы.

Спустя время на своей странице в Instagram Малибу выложила серию фото, на которых они с Терешиным обнимаются, и он, не стесняясь, проинспектировал попу избранницы.

В свою очередь Малибу уже обьявила о поисках идеального свадебного платья.

"Хочу свадебное платье с открытой спиной, без подьюбника, с шлейфом и с разрезом на правой ноге, чтоб черная пантера тоже веселилась. Ну и конечно декольтированное. Кто может помочь? Отзовитесь, буду рада, нигде не могу найти такую модель", - написала Малибу.

Публикация от Олеся Малибу (@o.malibu) 16 Июл 2018 в 1:02 PDT

Однако юзеры Instagram назвали такое намерение интернет-звезд пиаром, и высказались в достаточно грубой форме.

"Ты ради пиара даже готова сосать у Базуки долбо*ба", "Очередной выдуманный пиар беспонтовый", - возмущались подписчики.

Напомним, житель Пятигорска прославился в конце прошлого года благодаря многочисленным фото и видео, где он демонстрировал результаты обильных инъекций синтола.

Ранее "Руки-базуки" зачитал рэп и выпустил первый клип.

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