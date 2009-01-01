Руслан Квинта стал музыкальным продюсером Нацотбора на "Евровидение-2018"

Имена членов жюри будут заявлены позднее.

Руслан Квинта пресс-служба 1+1

Об этом пишет ivona.

Имена членов жюри будут заявлены позднее.

"Я уже 20 лет в шоу-бизнесе, десять из них внимательно наблюдаю за этим конкурсом, когда-то имел к нему отношение в качестве композитора. И мне очень интересно принять участие в отборе представителя от Украины уже в качестве музыкального продюсера. Есть определенный опыт, которым хочется поделиться с артистами", — говорит Руслан Квинта.

Он также рассказал, кого хотел бы видеть на отборе.

"Тем более, сегодня в украинской музыкальной индустрии колоссальный прогресс; появляется много интересных молодых имен — певцов, коллективов, авторов, которые могут очень достойно представить нас за пределами страны. Украинская мелодика самая красивая в мире. Мне очень импонирует, когда артисты сочетают в своей музыке народные инструменты и современную аранжировку, когда создаются интересные коллаборации, когда репертуар пропитан нашей культурой. Но на этом Национальном отборе я хочу видеть самых талантливых украинских артистов, работающих в разных музыкальных жанрах. И обязательно тех, кто готов участвовать в конкурсе, а не просто хочет заявить о себе. Мало принести песню из своего репертуара. Евровидение — очень серьезный конкурс, требующий определенной подготовки; здесь не бывает случайных вариантов и побед. Я бы советовал всем, кто желает принять участие в отборе, готовиться к нему как к самому серьезному событию в своей творческой карьере и подойти к этому вопросу мегапрофессионально", — заявил продюсер.

Напомним, логотип украинского конкурса "Евровидение" стал лучшим на престижном конкурсе дизайна.