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Руслана Лыжичко после шоу "Голос країни-7" захотела спеть с Katya Chilly

Сегодня, 13:19

Артистка рассказала, что давно знакома с Катей и планирует записать с ней дуэт.

Руслана Лыжичко
Руслана Лыжичко Facebook.com
26 февраля зрители телеканала 1+1 увидели шестой эпизод слепых прослушиваний "Голосу країни-7" с Сергеем Бабкиным, Джамалой, Потапом и Тиной Кароль.

После выступления Katya Chilly стала в соцсети темой номер один для обсуждения.

Участие в проекте своей коллеги решила прокомментировать и певица Руслана. Артистка рассказала, что давно знакома с Катей и планирует записать с ней дуэт.

Katya Chilly
Katya Chilly Facebook.com

"Катя Chilly — моя хорошая подруга! Я поражена, насколько сильная она сейчас. Если мы так умеем подавать через энергетику собственную экзотику, значит мы уже что-то поняли и почувствовали больше. Катя, ты — непревзойденная. Это настоящее! Я этому верю! Вчера я позвонила Кате, чтобы выразить свое восхищение! Мы вспомнили, что однажды мы планировали сделать с ней дуэт. Возможно, это время пришло", — написала на своей соцстраничке Руслана.

 

Напомним, звезда Playboy снялась в клипе участника "Голос країни".

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Руслана Лыжичко, шоу, Голос країни, Katya Chilly
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