Сегодня, 01:06 RSS

Руслана назвала причины победы на Евровидении-2018 Нетты Барзилай

Сегодня, 00:16

Певица убеждена, что фаворитами конкурса всегда становятся оригинальные исполнители.

Руслана
Руслана рассказала секреты победы на Евровидении Главред
Украинская певица Руслана Лыжичко рассказала секреты победителей Евровидения, которым удалось покорить, как строгое жюри, так и сердца слушателей.

Стать лидером голосования в рамках данного вокального конкурса может только исполнитель, который во всем неповторим. Об это Руслана заявила во время чата в "Главреде".

"На Евровидении, как правило, побеждает оригинальность в любой версии. Если вы оригинальные, неповторимые, таких, как вы, больше нет, вы не являетесь стереотипом, трендом, модой, которая надоела, у вас есть наибольшие шансы победить. В этом году я назвала свой рецепт победы: для победы нужна чистая энергия. Для меня это означает: экзотика моей страны, естественность, непосредственность, открытость, улыбчивость и неповторимый драйв", - созналась она.

Певица подчеркнула, что для победы абсолютно не важен жанр, имеет значение лишь содержание, которое никогда и нигде ранее не повторялось.

"Драйв может быть не буквальный, а даже в самых печальных балладах. Главное, чтобы такой баллады до вас никто не исполнял. Все это объединяло как Нетту, так и самого Сальвадора. Это критерии, о "объединяет абсолютно противоположную музыку и артистов как победителей на Евровидении", - подытожила спикер.

Напомним, ранее Руслана заявила о своих намерениях в будущем снова представить Украину на Евровидении.

Читайте наши новости в Facebook
Теги:  
Нетта Барзилай, Руслана, Евровидение, победа
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
Подписывайтесь на
наш канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться