Руслана назвала причины победы на Евровидении-2018 Нетты Барзилай

Певица убеждена, что фаворитами конкурса всегда становятся оригинальные исполнители.

Руслана рассказала секреты победы на Евровидении Главред

Украинская певица Руслана Лыжичко рассказала секреты победителей Евровидения , которым удалось покорить, как строгое жюри, так и сердца слушателей.

Стать лидером голосования в рамках данного вокального конкурса может только исполнитель, который во всем неповторим. Об это Руслана заявила во время чата в "Главреде".

"На Евровидении, как правило, побеждает оригинальность в любой версии. Если вы оригинальные, неповторимые, таких, как вы, больше нет, вы не являетесь стереотипом, трендом, модой, которая надоела, у вас есть наибольшие шансы победить. В этом году я назвала свой рецепт победы: для победы нужна чистая энергия. Для меня это означает: экзотика моей страны, естественность, непосредственность, открытость, улыбчивость и неповторимый драйв", - созналась она.

Певица подчеркнула, что для победы абсолютно не важен жанр, имеет значение лишь содержание, которое никогда и нигде ранее не повторялось.

"Драйв может быть не буквальный, а даже в самых печальных балладах. Главное, чтобы такой баллады до вас никто не исполнял. Все это объединяло как Нетту, так и самого Сальвадора. Это критерии, о "объединяет абсолютно противоположную музыку и артистов как победителей на Евровидении", - подытожила спикер.

Напомним, ранее Руслана заявила о своих намерениях в будущем снова представить Украину на Евровидении.

Читайте наши новости в Facebook