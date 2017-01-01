Руслана о гастролерах-заробитчанах: будем петь на русском и "плясать", как им надо, потому что "башляют"

Гастролеры предпочитают Россию, потому что в Европе сложнее пробиться, считает Руслана.

Руслана Лыжичко. Скриншот видео с facebook.com/ruslana.lyzhychko.5

Народная артистка Украины Руслана Лыжичко высказалась о гастролях украинских исполнителей в России и об инициативе вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко относительно усиления ответственности артистов-гастролеров.

"Нельзя закрывать глаза на то, на что нельзя закрывать глаза! Деньги не могут быть важнее сохранения Украины. Я поддержала законопроект Славы Кириленко относительно гастролей украинских артистов и музыкантов в России (стране-агрессоре) и на оккупированных территориях", — отметила Руслана.

Руслана кратко объяснила свою позицию по этому вопросу на своей странице в Facebook.

"Закон Кириленко сделает гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Он наконец подведет нас к ментальному выбору — кто мы? Где Украина себя реализует настоящей", — сказала Руслана.

"Мы или будем в России петь на русском и "плясать" так, как им надо, они за это, извините за такой термин," башляют" и иногда будем петь на украинском (и то, только так, как им нравится). Ибо если в бывшем СССР признали украинское, это был Ивасюк и его непревзойденная "Червона Рута", за нее его и обвиняли и казнили. И мы до сих пор не знаем, как КГБ это сделало. И мы даже не расследуем это преступление. А это и было покушение на украинское. Владимир Ивасюк сделал нереальную ментальную революцию в головах всего Советского Союза", — написала Руслана.

"Сейчас Украина или станет настоящей аутентичной, на которую, собственно, и есть спрос в мире. Я не просто победила с "Дикими танцами" на Евровидении, а почувствовала спрос на оригинальную экзотику Украины", — подчеркнула исполнительница.

По ее словам, гастролеры предпочитают Россию, потому что в Европе сложнее пробиться.

"В Европе сложные условия ценообразования. Там нужно брать контентом и шара там не проходит", - добавила Руслана.

Однако, считает певица, украинские артисты должны выходить на европейский рынок, сообщает Обозреватель.

"Мы не закрываем российский рынок, а предлагаем украинским артистам ориентироваться на европейский – Европе нужна современная украинская музыкальная экзотика", — считает певица.

По ее словам, в России к ней всегда относились дружелюбно,

"В России всегда ко мне дружелюбно относились. Была разная ситуация. В РФ мое пребывание было позитивным (аплодисменты, аншлаги). Российский рынок очень аппетитный – там много корпоративов, за них хорошо платят", — говорит певица.

Ранее сообщалось, что на украинских артистов, гастролирующих в России, могут наложить наказание в виде штрафных санкций или уголовной ответственности.