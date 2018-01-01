Руслана раскаивается в агитации во время предвыборных кампаний

Певица заявила, что ей сложно умалчивать о своей гражданской позиции.

Руслана сожалеет, что своим творчеством поддерживала на выборах кандидатов Главред

Известная украинская певица Руслана Лыжичко созналась, что лишь со временем осознала ошибочность участия в различного рода политических кампаниях в Украине.

Политики уже давно должны были использовать для своих предвыборных целей совершенно иные инструменты борьбы. Такое мнение высказала Руслана во время чата в "Главреде".

"Каждый артист имеет право зарабатывать деньги, как считает нужным. Я почти не верю в искренность таких кампаний. К сожалению, сама принимала в них участие. Со временем понимаю, что этого надо было избегать. Эти предвыборные политические технологии уже устарели именно для нас, для Украины. Нужно искать новые инструменты доверия людей, если вы как кандидат действительно несете им правду и светлые намерения, а не обманываете и не вешаете лапшу в очередной раз", - подчеркнула исполнительница.

Впрочем, певица созналась, что имеет такой темперамент, который не позволяет ей остаться в стороне от украинской политики.

"Я знаю, что не удержусь и буду публично давать свою позицию и отношение к политическим процессам в Украине, даже если это будет опасно для меня. Я не боюсь говорить правду. Поэтому не буду участвовать в предвыборных агитациях, которые однозначно "закроют мне рот", - подытожила знаменитость.

Напомним, ранее во время чата в "Главреде" Руслана созналась, что в будущем хочет снова представить Украину на международном вокальном конкурсе Евровидение, однако с совершенно иной миссией.

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