Руслана разделась на крыше дома и спела колядку, опубликовано видео

Как рассказала Руслана, эта процедура для нее — ежедневная.

Руслана разделась на крыше Пресс-служба

На Крещение победительница "Евровидения" Руслана Лыжичко показала, как закаляться в домашних условиях.

Она вышла на крышу своего частного дома в селе Ходосеевка Киевской области в открытом купальнике и вылила на себя ведро ледяной воды. Затем растерла тело снегом.

Как рассказала Руслана, эта процедура для нее — ежедневная.

"Я каждый день обливаюсь студеной водой и закаляюсь. Особенно люблю делать это в природных условиях в Карпатах, в горных речках и водопадах, озере Молодости в Буковеле (певица неоднократно переплывала его). Это все я проделываю в первую очередь для того, чтобы держать себя в форме, чтобы на концертах вы получали от меня больше драйва и дикой энергии. Здоровый образ жизни — это самый лучший допинг для жизни и творчества. Если бы мы каждый день закалялись, мы бы стали одной из самых сильных наций в мире", — рассказала она.

После процедуры, утверждает Руслана, она почувствовала прилив сил и тут же, стоя босиком на снегу в купальнике, исполнила колядку.

Напомним, ранее сообщалось, что певица Руслана в четвертый раз стала мамой, но пока только крестной.