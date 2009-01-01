Руслана с командой начали съемки социального видео в защиту Карпат

Зрителям предложат отправиться в увлекательное путешествие по Карпатам.

Уже более 15 лет Карпаты и сохранения аутентичной культуры Гуцульщины является личной миссией певицы Русланы в музыкальных проектах.

Но работать с аутентичной культурой, не сохраняя среду её обитания — невозможно.

Чтобы аутентичная культура поддерживала свое существование и развивалась, ей нужна родная среда.

На днях в Карпатах в рамках инициативы "Карпатский Феномен" благотворительного фонда Русланы "Украинский рассвет" и проекта "Сохранение карпатских лесов" начались съемки социальных видео.

Зрителям предложат отправиться в увлекательное путешествие по Карпатам, стать частью большой экспедиции. В то же время видео подчеркнет и актуализирует страшную угрозу, которая нависла над Карпатами.

"Нелегальную вырубку лесов и загрязнение окружающей среды надо остановить! Люди должны изменить свое отношение и начать заботиться о том, что может быть потеряно навсегда!", — призывает Руслана Лыжичко.

Напомним, певица Руслана устроила соблазнительные танцы под душем.