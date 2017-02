Руслана выступила в финале немецкого нацотбора конкурса "Евровидение-2017"

Певица добавила, что у нее сейчас много сил и вдохновения для творческой деятельности.

Певица Руслана Лыжичко в Кельне выступила в финале немецкого национального отбора конкурса "Евровидение-2017"

Приглашённая на финал немецкого отбора конкурса, в качестве гостя, Руслана не только поразила зрителей исполнением песни победительницы "Евровидения" от Швеции, но и приоткрыла завесу тайны относительно своего выступления на "Евровидении-2017" в Киеве.

"После выступления я общалась с местными журналистами. На их вопрос об участии в нынешнем шоу "Евровидение", я ответила, что планирую в рамках "Евровидения" представить новую песню и фрагмент нового шоу. Мы действительно с музыкантами практически не выходим из студии и работаем почти круглосуточно. Считаю, что так сильно потерять голову можно только в двух случаях: если ты влюбляешься или если ты хочешь сделать песню мощнее, чем "Дикие танцы", еще более дикую...", — поделилась певица.

Также Руслана рассказала, что во время своего выступления в Кельне она сделала два ноу-хау: "Я была невероятно счастлива! Исполняя песню "Эйфория", которая принесла победу шведской исполнительнице Loreen, я сознательно сделала два ноу-хау. После наших трембит в песне "Дикие танцы", с которых началось мое выступление, я впервые в прямом эфире спела своей новой вокальной манерой. В её основе лежит древняя карпатская энерготрансовая техника, которую осваивала весь прошлый год (именно эта техника будет представлена в моем новом сингле и альбоме!). Саму же песню по вокальной манере я стилизовала под АВВA. Закончила свое выступление я возгласом на всю Европу: "Welcome to Ukraine again!". Спасибо немецкой аудитории за неугомонные аплодисменты и любовь на протяжении всех этих 12 лет!".

Кроме того, певица добавила, что у нее сейчас много сил и вдохновения для творческой деятельности: "Сколько бы у меня не было концертов по всему миру, каждый раз я выхожу на сцену, как в первый раз. После победы на "Евровидении", у меня так и осталось ощущение, будто от каждого выступления зависит все. А когда я пою — для меня это значит все. Было время, когда из-за событий в стране, я оставила сцену на несколько лет. Я не могла поступить иначе. Хотя без сцены мне было очень трудно, сейчас я чувствую, что ничего не потеряла. Я собирала в себе энергию и самые дикие музыкальные идеи, которые мы с музыкантами воплощаем сейчас в новых песнях".

