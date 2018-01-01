Русская Кардашьян восхитила поклонников горячими фото

Модель похвасталась пышной грудью.

Российская фотомодель Анастасия Квитко, которую часто называют "русской Ким Кардашьян", порадовала поклонников новыми фото.

Больше всего подписчики ее Instagram, похоже, ценят, пышные формы Насти. В частности, на последних фото Анастасия красуется в белой рубашке без нижнего белья, акцентируя внимание на свою пышную грудь.

"Сексуальна", "Идеальная", "Вот это формы", "Красивая, сексуальная, с пышным формами…то, что надо", - писали юзеры.

Ранее Анастасия Квитко показала горячие фото.

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