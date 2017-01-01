"Ржет вся страна". Ольга Бузова едко прокомментировала свадьбу экс-супруга

Певица и телеведущая вступила в дискуссию в микроблоге своей подруги.

Ольга Бузова не могла не высказаться по поводу свадьбы Тарасова Фото: Instagramuzova86

Свадьбу своего экс-супруга Дмитрия Тарасова с 23-летней моделью Анастасией Костенко звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова не могла оставить без внимания.

На собственной странице в Instagram она ничего по этому поводу не писала, однако вступила в обсуждение на одном из аккаунтов о новостях шоу-бизнеса.

Под фотографией молодоженов оставила комментарий подруга 32-летней певицы стилист Томатин Саркисян.

"Господи, как же я ржу", - написала она.

Вскоре на комментарий подруги язвительно ответила сама Ольга.

"Над ними ржет вся страна, и даже их гости, типа друзья, и артисты", - написала телеведущая.

ФОТО: INSTAGRAM

Напомним, 29 января Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко обвенчались в московском храме и сыграли пышную свадьбу в одном из столичных отелей.

Как ранее сообщалось, на торжественном мероприятии гостей развлекала известная своими концертами и корпоративами в России украинская поп-исполнительница Светлана Лобода.