"Ржет вся страна". Ольга Бузова едко прокомментировала свадьбу экс-супруга

Певица и телеведущая вступила в дискуссию в микроблоге своей подруги.
На собственной странице в Instagram она ничего по этому поводу не писала, однако вступила в обсуждение на одном из аккаунтов о новостях шоу-бизнеса.
Под фотографией молодоженов оставила комментарий подруга 32-летней певицы стилист Томатин Саркисян.
"Господи, как же я ржу", - написала она.
Вскоре на комментарий подруги язвительно ответила сама Ольга.
"Над ними ржет вся страна, и даже их гости, типа друзья, и артисты", - написала телеведущая.
Напомним, 29 января Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко обвенчались в московском храме и сыграли пышную свадьбу в одном из столичных отелей.
Как ранее сообщалось, на торжественном мероприятии гостей развлекала известная своими концертами и корпоративами в России украинская поп-исполнительница Светлана Лобода.