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С бородой, усами и побритый. Виталий Козловский поэкспериментировал над внешностью, фото

Сегодня, 16:38

Исполнитель сбрил бороду и отдыхает в Таиланде.

Козловский
Виталий Козловский сбрил бороду Скриншот видео с facebook.com/vitaliy.kozlovskiy.3
Известный украинский певец Виталий Козловский поэкспериментировал над внешностью — решил сбрить бороду, но сначала оставил усы.

Позже исполнитель полностью избавился от растительности на лице, свидетельствует фотография, опубликованная на его странице в Instagram.

Козловский
Виталий Козловский сбрил бороду instagram.com/vkozlovskiy

"Я в Таиланде. Решил набраться сил, отдохнуть, позагорать (щеки подогреть), чтоб вновь идти своей дорогой. Хочется всегда по-хорошему вас удивлять. Борода отрастет быстро, и я буду собой прежним", — написал артист.

Козловский
Виталий Козловский сбрил бороду instagram.com/vkozlovskiy

Ранее Виталий Козловский рассказал журналистам о своем сексуальном опыте, певец утверждал, что прелести секса впервые испытал, будучи маленьким мальчиков, — в восемь лет.
Теги:  
Козловский, борода, усы, Таиланд
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