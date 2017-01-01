С бородой, усами и побритый. Виталий Козловский поэкспериментировал над внешностью, фото

Исполнитель сбрил бороду и отдыхает в Таиланде.

Виталий Козловский сбрил бороду Скриншот видео с facebook.com/vitaliy.kozlovskiy.3

Известный украинский певец Виталий Козловский поэкспериментировал над внешностью — решил сбрить бороду, но сначала оставил усы.

Позже исполнитель полностью избавился от растительности на лице, свидетельствует фотография, опубликованная на его странице в Instagram.

Виталий Козловский сбрил бороду instagram.com/vkozlovskiy

"Я в Таиланде. Решил набраться сил, отдохнуть, позагорать (щеки подогреть), чтоб вновь идти своей дорогой. Хочется всегда по-хорошему вас удивлять. Борода отрастет быстро, и я буду собой прежним", — написал артист.

Виталий Козловский сбрил бороду instagram.com/vkozlovskiy

Ранее Виталий Козловский рассказал журналистам о своем сексуальном опыте, певец утверждал, что прелести секса впервые испытал, будучи маленьким мальчиков, — в восемь лет.