С глубоким декольте и соблазнительными формами: Ким Кардашьян знает, как продать что угодно

Знаменитость в присущем ей стиле прорекламировала собственный бренд косметики.

Ким Кардашьян разрекламировала свой бренд instagram.com/kimkardashian

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян-Уэст поделилась с подписчиками откровенным снимком.

На своей странице в Instagram она поделилась новым фото: Ким решила в привычном ей стиле прорекламировать свой бренд, и рассказать о запуске новой палетки теней.

Так, звезда позирует на камеру в телесном боди с глубоким декольте, сквозь тонкую ткань проглядываются соски Кардашьян, а округлые формы заставляют думать вовсе не о косметике.

Меньше чем за сутки снимок достиг отметки в 1,7 миллиона лайков – привычное дело для Ким.

Ким Кардашьян показала фигуру во всей красе instagram.com/kimkardashian

Ранее Ким Кардашьян покрасовалась точеной фигурой в купальнике.

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