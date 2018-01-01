С игрушками для взрослых: Дорофеева и Дантес пофантазировали о планах на годовщину свадьбы

Артисты будут отмечать трехлетие супружеской жизни.
В народе третий год свадьбы называют "кожаным", говорится в "Светской жизни".
Так, Дантес признался, что в день свадьбы их их друг и свидетель подарил два ящика, наполненных предметами из секс-шопа.
"Возможно, мы воспользуемся этими снаряжения, почитаем инструкции, что, куда, как собирать, пригласим друзей - классная вечеринка будет", - сказал Дантес.
Сама Дорофеева вспомнила, как пришла домой в сексуальном костюме, который очень понравился мужу.
"Я помню, когда была съемка праздника на Новый год с Катей Осадчей, я была в латексе. Ты можешь сказать спасибо сейчас за этот костюм, в котором я пришла домой. Я была кошечкой, и тебе очень понравился этот костюм", - обратилась Надя к Дантесу.
По словам Дороффеевой, они всегда дарят друг другу особые подарки.
"В этом году мне бы очень хотелось, чтобы мы куда-то поехали", - сказала певица.
Ранее группа "Время и Стекло" представила новый клип на песню "Е,Бой".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram