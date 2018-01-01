"С секс-темницей и питомицами". Известного американского певца обвинили в растлении 14-летней девочки

Обвинения выдвинула бывшая сожительница исполнителя.
Соответствующее сообщение опубликовало британское издание The Guardian.
Одна из сожительниц Келли, 34-летняя Китти Джонс, рассказала о том, что он с 2011 года принуждал ее вступать в интимные отношения в специальном подвале-"секс-темнице" не менее десятке раз.
"Мне представили одну из девочек. Как мне сказал Келли, ее он "тренировал" с тех пор, как ей было 14 лет, — это его слова", — отметила Джонс. Она добавила, что своих девушек Келли называл "питомицами".
По словам Джонс, апофеозом стал один случай, когда Келли заставил одну из таких девушек ползти по полу к ней и ублажать ее орально.
"Он сказал: "Это одна из моих чертовых питомиц, я натренировал ее. Она научит тебя, как быть со мной"", — сказала женщина.
Представители исполнителя пока никак не прокомментировали такую информацию.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Испании сутенеры держали девушек в секс-рабстве, угрожая магией.