С трудом дошел до гроба, едва держась на ногах: опубликованы фото больного Кобзона

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1 / 2 Иосиф Кобзон появился на похоронах поэта Андрея Дементьева (dni.ru)

Во время церемонии прощания дойти до гроба Кобзону помог охранник.

Певец и депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон появился на похоронах поэта Андрея Дементьева, при этом внешний вид и состояние артиста говорит о его серьезных проблемах со здоровьем.

Во время церемонии прощания дойти до гроба Кобзону помог охранник, при этом артист передвигался с трудом, пишут "Дни.ру".

Отметим, что в недавнем интервью Кобзон признался, что давно борется с раком. Певец рассказал, что ему удалили мочевой пузырь, а врачи говорили, что ему оставалось две недели жизни.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кобзон находится под наблюдением врачей в одной из московских больниц.

Ранее Украина заблокировала активы и лишила наград Иосифа Кобзона.

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