Садальский обвинил Пугачеву в сатанизме

Прима уже прокомментировала нападки блогера.

Алла Пугачева и Максим Галкин посетили избирательный участок вдвоем. Instagram

В российских соцсетях активно обсуждают последнее высказывание российской певицы Аллы Пугачевой.

Дело в том, что во время голосования на выборах президента России Пугачева процитировала персонажа знаменитой книги Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

"Звездная семейка сегодня отдала священный долг – проголосовали в Звенигороде.

– Что бы вы пожелали будущему президенту, о чем попросили, может быть? Я очень рано прочитала Булгакова "Мастер и Маргарита" и всегда со мною эта фраза: "Никогда ничего не проси. Сами все предложат и сами все дадут", – сказала Алла Борисовна.

"Никогда ничего не проси. Сами все предложат и сами все дадут" – эту фразу произносит сатана. У Христа другой подход: "Просите и дастся Вам", – акцентировал российский актер и блогер Станислав Садальский.

Впрочем, в комментариях люди отмечают, что "быть на темной стороне – это когда печатаешь слово "выборы" и "священный долг" в одном предложении". Кто-то пишет: "Да, а когда у Брежнева на коленках сидела, тоже ничего взамен не ждала, нужно все помнить о себе, иначе другие напомнят".

Сама Пугачева на это ответила: "Одно дело просить у бога, другое – у сильных мира сего. Не просила, не прошу и не буду просить. Перечти "Мастер и Маргарита", дорогой ты мой ворчун".

Как сообщалось ранее, Дима Билан решил добраться до избирательного участка поселка Майское Кабардино-Балкарии, к которому прикреплен по месту прописки, на легкомоторном самолете.