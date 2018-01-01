"Сама нежность". Ани Лорак сверкнула грудью в белом платье, фото

Снимки певицы в соцсети собрали десятки тысяч лайков.
Снимки исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, они собрали свыше 60 тысяч лайков.
Фото по-разному прокомментировали интернет-пользователи. "Сама нежность)", — отметила mashka87. "Как всегда прекрасна…", — считает sovetovaalla. "Стала совсем неузнаваемая, как кукла", — написала pastukh6196.
Ранее сообщалось, что Ани Лорак сфотографировалась с пресс-секретарем президента Российской Федерации Владимира Путина — Дмитрием Песковым. Посмотреть снимок можно здесь.
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