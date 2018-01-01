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Самая дорогая бикини-модель "сверкнула" попой в откровенном купальнике: фото

Сегодня, 20:02
Свейнпол < >
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1 / 5 Кэндис Свейнпол, (Instagram)

Девушка, проводя в отпуск в жарких странах, не упускает случая покрасоваться своими прелестями.

Известная-модель Кэндис Свейнпол, недавно ставшая матерью и признанная самой дорогой бикини-моделью в мире, отдыхает в Бразилии, где продолжает демонстрировать свою фигуру-"кормилицу".

Девушка, с 2010-го являющаяся "ангелом" Victoria's Secret, попала под объективы папарацци практически сразу после того, как ее подвергли критике за набор лишнего веса после родов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Свейнпул заинтриговала родинкой на обнаженной груди.

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Кэндис Свейнпол, модель,
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