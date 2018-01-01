Самая красивая девочка в мире выросла и поделилась откровенными фото

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1 / 8 За это фото Тилан Блондо получила в свое время титул самой красивой девочки в мире. (instagram.com/thylaneblondeau)

У девушки 2,3 миллиона подписчиков в Instagram.

Тилан Блондо, завоевавшая в свое время титул самой красивой девочки в мире, в последнее время радует своих поклонников в Instagram довольно откровенными фото – то в купальнике, то со смелым декольте.

В этом году Тилан исполнилось 17 лет.

У девушки 2,3 миллиона подписчиков, а последний на данный момент снимок собрал почти 160 тысяч "лайков".

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Пользователи отмечают, что с возрастом красавица стала еще привлекательнее.

Она работает моделью, а недавно попробовала себя в роли актрисы: в прокат уже вышла первый фильм с ее участием – "Белль и Себастьян: Приключения продолжаются".

Напомним, на днях пользователи Instagram и британские СМИ признали пятилетнего ребенка из Нигерии "самой красивой девочкой в мире". В частности, такой статус красивой девочке отдали читатели издания The Mirror.

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