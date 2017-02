Самая красивая художница мира представит в Киеве персональную выставку работ

В Киеве известная модель представит серию картин, написанных под впечатлением от путешествий.

Обладательница титула вице-мисс "Mrs Top of the World" Анна Гомонова откроет в украинской столице авторскую выставку "Art-voyage".

В Киеве известная модель представит серию картин, написанных под впечатлением от путешествий по Грузии, Турции, Греции, Кипру, Малайзии, Кубе, Италии и другим странам.

Анна Гомонова, известная в Украине, как певица и телеведущая, в родной Белоруссии прославилась в первую очередь, как талантливая художница. Персональные выставки экспрессионистки проходили во многих странах СНГ, Европы и Азии. После переезда в Киев Анна сосредоточилась на модельной карьере, а в конце прошлого года не только с успехом представила нашу страну в престижном конкурсе "Mrs Top of the World", но и получила приглашение стать лицом Украины на "Miss Earth-2017".

Отметим также, что в конкурсе "Mrs Top of the World" в номинации талантов — Анна Гомонова представила яркий перфоманс и картину собственного авторства. Номер красотки был высоко оценен членами жюри и вошел в историю "Mrs Top of the World", как один из лучших. В Украине, модель и художница в третьем поколении представит 21 свою работу, в том числе полотна, покорившие ценителей искусства во время выставок в мире.

"Эта вставка посвящена странам, в которых мне посчастливилось побывать. Всю сознательную жизнь я переношу впечатления от путешествий на полотна и постоянно дополняю серию "Art-Voyage", — рассказала Анна Гомонова. — Также я готовлюсь запустить первую в Украине артплатформу, которая поможет художникам разного профиля проявить себя на мировой арене. Я знаю, насколько сложно идти к своей цели вопреки обстоятельствам. Несмотря на то, что мой дедушка стал заслуженным художником Белоруссии, а отец продолжил семейное дело, в мой собственный успех семья поверила не сразу. В начале моего творческого пути меня поддержала только мама, которая в тайне от всех помогла мне подать документы в художественный лицей. Родные были со мной строги, не боялись критиковать, дедушка даже опускал мои полотна под воду… Такая закалка безусловно пригодилась мне в жизни, но и помогла осознать, насколько важна взаимовыручка и понимание. Поэтому я планирую запустить сайт, ориентированный на Европу и США, с помощью которого украинские мастера смогут реализовать свои работы — будь то картины, скульптуры, керамика или другие формы современного искусства".

