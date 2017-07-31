Самая сексуальная киевская полицейская покаталась на роликах в коротеньких шортиках

Милевич не упустила возможности продемонстрировать подтянутое тело.

Людмила Милевич Instagram

На днях она опубликовала в своем Instagram фото с прогулки на роликах.

Как всегда, Милевич не упустила возможности продемонстрировать подтянутое тело. Полицейская вышла на прогулку в коротеньких шортиках и спортивном топе.

"20 км на роликах по нашим дорогам, как 100 км ползком", — прокомментировала снимки Людмила.

На фотографиях Милевич позирует сидя на асфальте, принимая при этом сексуальные позы.

Публикация от ЛЮДМИЛА МИЛЕВИЧ WITH LOVE Ⓜ️ (@lyudmila_milevich) Авг 14 2017 в 11:22 PDT

Публикация от ЛЮДМИЛА МИЛЕВИЧ WITH LOVE Ⓜ️ (@lyudmila_milevich) Авг 14 2017 в 6:01 PDT

Публикация от ЛЮДМИЛА МИЛЕВИЧ WITH LOVE Ⓜ️ (@lyudmila_milevich) Июл 31 2017 в 4:40 PDT

Напомним, популярная киевская полицейская показала платья за 30 тысяч и роскошную квартиру.