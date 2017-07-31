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Самая сексуальная киевская полицейская покаталась на роликах в коротеньких шортиках

Сегодня, 12:54

Милевич не упустила возможности продемонстрировать подтянутое тело.

Людмила Милевич
Людмила Милевич Instagram
Самая сексуальная полицейская Киева Людмила Милевич активно поддерживает хорошую физическую форму.

На днях она опубликовала в своем Instagram фото с прогулки на роликах.

Как всегда, Милевич не упустила возможности продемонстрировать подтянутое тело. Полицейская вышла на прогулку в коротеньких шортиках и спортивном топе.

"20 км на роликах по нашим дорогам, как 100 км ползком", — прокомментировала снимки Людмила.

На фотографиях Милевич позирует сидя на асфальте, принимая при этом сексуальные позы.

Напомним, популярная киевская полицейская показала платья за 30 тысяч и роскошную квартиру.

 

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