Самая сексуальная полицейская Украины Милевич показала интимные фото

На снимках девушка постепенно избавляется от различных элементов одежды.
Полисвумен опубликовала снимки в Instagram-сториз, вызвав ажиотаж среди 70 тысяч пользователей, которые пристально следят за обновлениями страницы.
Сюжет снимков заключается в том, что девушка постепенно избавляется от различных элементов своей одежды, оставшись на последней фотографии топлес. Милевич позирует сначала в кожаном плаще, однако в итоге остается только в черных мини-шортах, которые эффектно подчеркивают стройную фигуру полицейской.
Напомним, ранее Милевич показала свою прогулку на роликах, на которую надела короткие шорты и спортивный топ.
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