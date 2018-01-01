"Самая сексуальная женщина планеты" готовится впервые стать матерью: фото

Модель вместе с супругом ожидают появления малыша.

Аптон названа самой сексуальной в 2018 году Фото: Instagram/kateupton

Американская супермодель Кейт Аптон сообщила подписчикам своего блога новость о своей беременности

26-летняя модель опубликовала в Instagram фотографию, на которой она запечатлена на балконе гостиницы на фоне моря, и добавила хэштег "беременна в Майами".

В сообщении Аптон отметила своего супруга - бейсболиста Джастина Верландера, за которого после трех лет отношений в 2017 году вышла замуж.

По версии журнала Maxim Аптон названа в 2018 году "самой сексуальной женщиной планеты".

Напомним, Кейт Аптон вначале карьеры выступала как модель plus-size, но потом похудела. Она активно в качестве модели снимается в рекламе, а также снялась в эпизодических ролях в нескольких фильмах — "Как украсть небоскреб", "Другая женщина" и "Горе-творец".

Напомним, украинская певица и композитор Светлана Тарабарова, которая беременна первенцем, показала округлившийся живот, опубликовав снимок в своем микроблоге.

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