Сандра Буллок отменила свадьбу

Сейчас пара находится на грани расставания.

Сандра Буллок Instagram

Иностранные СМИ вновь заговорили о проблемах в личной жизни Сандры Буллок.

Об этом пишет edinstvennaya.ua, ссылаясь на портал "Radar Online".

Если верить информации актриса Сандра Буллок решила отменить свою свадьбу с фотографом Брайаном Рэндаллом, которую планировали сыграть в 2017 году.

Близкое окружение Буллок и Рэндалла утверждает, что сейчас пара находится на грани расставания. По их словам, в последнее время влюбленные не могут найти общий язык и ссорятся из-за любой мелочи.

Более того, Брайан Рэндалл бывает замечен в пьяных дебошах. И этот факт стал сильно настораживать 52-летнюю актрису, и теперь она уже сомневается в правильности своего выбора.

Мы же будем надеяться, что Сандра все-таки сможет пережить кризис в отношениях с бойфрендом, и в следующем году мы все же напишем об их пышной свадьбе.

Ранее Сандра Буллок была замужем за телеведущим Джесси Джеймсом. В январе 2010 года пара усыновила мальчика Луиса Бардо, однако в июне месяце того же года супруги объявили о своем разводе. В декабре 2015 года стало известно, что актриса усыновила второго ребенка – дочь Лилу.

Напомним, Мэрайя Кэри поругалась со своим миллионером и передумала выходить замуж.