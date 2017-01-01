"Санки поедут без мамы". В Сети назвали фото Собчак с сыном постановочным

Подписчики убеждены, что телеведущая на снимке выглядит неестественно.
Ксения Собчак опубликовала в Instagram новый снимок с сыном Платоном, который подписчики назвали постановочным.
"Мороз и солнце, день чудесный!" — подписала фото Ксения.
В комментариях читатели написали, что Собчак одета очень легко, совсем не для прогулок с ребенком.
"Я, конечно, может чего не понимаю.... Но я с детьми на улицу выхожу в шапке и застегнутая. Зачем публиковать такие фото... понятно же что сейчас санки поедут без мамы кататься", - написала bonita.psk.
"В мороз надо одеваться!" - прокомментировала anzhelikavasileva5888.
"Вышла для фотки веревочку подержать", - пишет klara201415.
"Она б ещё в купальнике вышла по сугробам гулять. Так чисто фото для проформы", - оставил комментарий ekx867.
Напомним, сын телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана появился на свет 18 ноября 2016 года.
Как ранее сообщалось, Ксения Собчак, которая баллотируется в президенты России, представила свою предвыборную программу под названием "123 трудных шага", в которой упомянула и о ситуации в Украине.