"Санки поедут без мамы". В Сети назвали фото Собчак с сыном постановочным

Подписчики убеждены, что телеведущая на снимке выглядит неестественно.

Сыну Ксении Собчак 18 ноября исполнился год Фото: Instagram/Ксения Собчак

Фотография телеведущей и кандидата в президенты России Ксении Собчак вызвала бурные обсуждения в Интернете.

Ксения Собчак опубликовала в Instagram новый снимок с сыном Платоном, который подписчики назвали постановочным.

"Мороз и солнце, день чудесный!" — подписала фото Ксения.

Фото: Instagram/Ксения Собчак

В комментариях читатели написали, что Собчак одета очень легко, совсем не для прогулок с ребенком.

"Я, конечно, может чего не понимаю.... Но я с детьми на улицу выхожу в шапке и застегнутая. Зачем публиковать такие фото... понятно же что сейчас санки поедут без мамы кататься", - написала bonita.psk.

"В мороз надо одеваться!" - прокомментировала anzhelikavasileva5888.

"Вышла для фотки веревочку подержать", - пишет klara201415.

"Она б ещё в купальнике вышла по сугробам гулять. Так чисто фото для проформы", - оставил комментарий ekx867.

Напомним, сын телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана появился на свет 18 ноября 2016 года.

Как ранее сообщалось, Ксения Собчак, которая баллотируется в президенты России, представила свою предвыборную программу под названием "123 трудных шага", в которой упомянула и о ситуации в Украине.