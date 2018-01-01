Сара Джессика Паркер займется дизайном свадебных платьев: видео

Актриса также намерена выпускать туфли под своим брендом.

Сара Джессика Паркер готовит свадебную коллекцию. Instagram

Сара Джессика Паркер порадовала холостых поклонниц новостью о том, что она выпустит свадебные платья собственного дизайна.

В свадебную коллекцию актрисы войдут не только платья, но также боди, комбинезоны и юбки для девичника, а еще туфли именного бренда актрисы SJP by Sarah Jessica Parker. В целом, будет 10 моделей свадебных нарядов. А еще Паркер создаст платья для девичника, предсвадебного завтрака и иных важных моментов торжества.

Наряду с белым – уже ставшим традиционным цветом для свадеб – в коллекции преобладают розовый, синий, серый и даже черный цвета.

Сколько будет стоить и как будет выглядеть свадебная одежда от звезды – смотрите в сюжете:

Напомним, четырехлетняя дочь Пугачевой на модном показе вышла в свадебном платье. Лиза дефилировала как настоящая модель.

А свадебное платье Амаль Клуни отправили в Музей изящных искусств. Оно заняло особое место в экспозиции.

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