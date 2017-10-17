Сати Казанова показала свою кавказко-итальянскую свадьбу, опубликованы фото

Сперва молодые официально зарегистрировали брак, затем отпраздновали событие на родине Сати в Кабардино-Балкарии.

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На днях певица Сати Казанова опубликовала фотографии с регистрации брака и рассказала, что это радостное событие произошло еще в сентябре.

Фото она роазместила на своей странице в Instagram.

"Ах, да, мы же начали свадебную эпопею еще в начале сентября, с регистрации в московском загсе номер 4. Это была самая легкая и забавная из всех свадеб! В 9 утра, в кедах, в окружении самых близких и любимых друзей и родных. Спасибо, что в то утро были с нами, родные!!!" — подписала Сати снимки.

Допис, поширений Sati Kazanova (@satikazanova)Жов 17, 2017 о 9:36 PDT

Допис, поширений Sati Kazanova (@satikazanova)Жов 17, 2017 о 9:04 PDT

Допис, поширений Sati Kazanova (@satikazanova)Жов 30, 2017 о 1:59 PDT

В августе Сати Казанова шокировала своих поклонников новостью о скорой свадьбе с итальянским фотографом Стефано Тиоццо, которого знала меньше года. Певица долго не рассказывала, когда же состоится торжество. Оказалось, что свадеб было несколько. Сперва молодые официально зарегистрировали брак, затем отпраздновали событие на родине Сати в Кабардино-Балкарии, а спустя несколько дней — в Италии, откуда родом Стефано.

Допис, поширений Sati Kazanova (@satikazanova)Жов 27, 2017 о 12:35 PDT