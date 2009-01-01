Сбежавшая в Украину экс-депутат Госдумы представила смелое видео

В этом видео Мария танцует в окружении полуобнаженных мужчин.

Мария Максакова Скриншот

Оперная дива и экс-депутат Госдумы Мария Максакова дала поклонникам повод для обсуждения не только ее скандального побега вместе с мужем в Украину, но и ее аппетитной фигуры.

Об этом пишет woman.ru.

18 марта вышло новое видео певицы под названием "Ты будешь моим", в котором Мария сменила несколько соблазнительных нарядов.

В этом видео Мария танцует в окружении полуобнаженных мужчин, одетая в наряды один другого сексуальнее. Она переодевается из ярко-красного платья с глубоким декольте в черный обтягивающий костюм с кожаными вставками. В какой-то момент дива и вовсе раздевается и поворачивается к камере спиной, пока один из танцоров "играет" на ее теле, как на контрабасе.

Скриншот

За сутки клип посмотрело более 350 тысяч человек.

Напомним, Ассия Ахат показала звездных коллег в интимной обстановке.