Сбежавшая в Украину экс-депутат Госдумы представила смелое видео

В этом видео Мария танцует в окружении полуобнаженных мужчин.
Об этом пишет woman.ru.
18 марта вышло новое видео певицы под названием "Ты будешь моим", в котором Мария сменила несколько соблазнительных нарядов.
В этом видео Мария танцует в окружении полуобнаженных мужчин, одетая в наряды один другого сексуальнее. Она переодевается из ярко-красного платья с глубоким декольте в черный обтягивающий костюм с кожаными вставками. В какой-то момент дива и вовсе раздевается и поворачивается к камере спиной, пока один из танцоров "играет" на ее теле, как на контрабасе.
За сутки клип посмотрело более 350 тысяч человек.
Напомним, Ассия Ахат показала звездных коллег в интимной обстановке.