СБУ начала проверку мамы Светланы Лободы из-за ее поездки в Россию

На оценку действий Лободы в СБУ взяли 5 дней.

Светлана Лобода с мамой Натальей пресс-служба

Служба безопасности Украины проверит выступление матери певицы Светланы Лободы на российском телевидении.

Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак, передает корреспондент ТСН.

"Я не видел эту передачу, вообще не успеваю смотреть телевизор. Но скажу одно, что об этой истории мне известно, я поручил проверить, что же было на этой передаче, какие там были конкретные факты. Мы не можем судить человека за какие-то намерения. Должны быть конкретные факты, это либо высказывания или действия. В зависимости от того, будет принято Службой безопасностью соответствующее решение", — сообщил Грицак.

На оценку действий Лободы в СБУ взяли 5 дней. Спикер СБУ также не исключает, что для полного анализа действий депутата Натальи Лободы подключат юристов. Те проведут юридическую экспертизу российского шоу, которое продлится месяц.

Как известно, депутат Ирпенского городского совета от партии "Новые лица" Наталья Лобода, которая является матерью певицы Светланы Лободы, посетила в России передачу "Пусть говорят" с телеведущим Андреем Малаховым. Женщина испекла для программы торт и получила цветы от певца Николая Баскова. Тогда жители Ирпеня попросили депутатов и СБУ оценить действия мамы Лободы. Сессию горсовета Ирпеня, на которой должны были оценить действия матери звезды, перенесли на 23 марта.

Напомним, министр информполитики назвал деятельность Лободы предательской.